2022年高招艺术类省统考合格线公布

昨日，省教育考试院公布我省2022年普通高招艺术类省统考音乐、表演、播音与主持专业合格线。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生及家长，省统考成绩达到专业合格线，校考成绩方有效。

昨日，省教育考试院公布我省2022年普通高招艺术类省统考音乐、表演、播音与主持专业合格线。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生及家长，省统考成绩达到专业合格线，校考成绩方有效。 昨日，省教育考试院公布我省2022年普通高招艺术类省统考音乐、表演、播音与主持专业合格线。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生及家长，省统考成绩达到专业合格线，校考成绩方有效。 此次公布的艺术类省统考专业合格线如下：音乐130分，上线考生19038人；表演145分，上线考生6567人；播音与主持270分，上线考生12333人。考生可通过三种途径查成绩：①登录省教育考试院网站(www.haeea.cn)，点击“数据中心”—“普通高招”—“艺术体育统考成绩查询”查询成绩；②登录河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)，点击“成绩查询”—“艺术体育统考成绩查询”，输入考生信息查询；③登录河南省普通高校招生考生服务平台(https://pzwb.haeea.cn)查询。（洛报融媒·洛阳网记者 刘敏）