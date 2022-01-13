洛阳市开展预定新兵役前教育训练

昨日上午，在市民兵训练基地操场，200余名预定新兵斗志昂扬地进行役前教育训练。
昨日上午，在市民兵训练基地操场，200余名预定新兵斗志昂扬地进行役前教育训练。
昨日上午，在市民兵训练基地操场，200余名预定新兵斗志昂扬地进行役前教育训练。
连日来，我市严格落实常态化疫情防控措施，采取全封闭式军事化管理，科学制订役前教育训练计划，组织预定新兵开展专题教育、军事训练、思想排查、廉洁谈话等活动，使预定新兵提前体验部队生活、感受训练氛围、了解部队纪律，培养良好纪律意识和军事思维，迈好参军第一步。
开展役前教育训练，是推动征兵工作向精细化迈进的关键一环。近年，我市严格落实上级要求，积极组织预定新兵开展役前教育训练，通过政治教育铸魂、体能训练强魄、军事训练砺志，加快应征青年向合格军人嬗变，着力提升全市兵员质量，擦亮洛阳“小老虎兵”品牌，有效提升了征兵工作质效。
洛阳军分区司令员刁国泰、副市长张武清、洛阳军分区副司令员王更军看望慰问参加训练的预定新兵。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杨东亮)
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