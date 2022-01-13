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“电三电四”如何实现长效治理？濮阳：分类管理 疏堵结合（他山石）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 08:22

　　电动三轮车、低速电动四轮车如何实现长效治理？近日，记者梳理发现，濮阳市通过车辆分类管理、逐户调查摸排、优化公交等走出一条新路。

　　2021年7月，当地发布《濮阳市城区电(机)动三轮、四轮车管理办法(试行)》，并进行了政策解读，其中明确，本办法所称电(机)动三轮、四轮车，是指不符合依法登记上牌条件、具有三个或四个车轮、使用电力或内燃机装置驱动的车辆。城区部分区域全天24小时禁止电(机)动三轮、四轮车通行。环卫、邮政(含快递)等城市公共服务行业所需的电(机)动三轮、四轮车，残疾人自用助力车等暂不受以上禁行区域限制，但需在公安交管部门备案，安装统一、规范的标识，标明登记编码、使用人等相关信息。

　　此外，各辖区加强相关宣传教育，逐户调查摸排电(机)动三轮、四轮车及其使用人相关信息，及时劝阻、拦截电(机)动三轮、四轮车违法上路行驶等行为。交通运输部门会同教育部门对中小学校、幼儿园周边的公交线路和站点设置进行优化，通过增加公交车密度、推广定制公交、免费乘坐公交等方式方便学生和家长乘公交出行。

　　据当地媒体报道，今年1月，为巩固治理成效，确保违规车辆不反弹、不回流，当地对违规电(机)动三轮、四轮车常态化治理工作进行了部署，要求严格路面管控，始终保持高压严管态势；严格落实禁行区域居民小区、城中村违规电(机)动三轮、四轮车只准出、不准进要求，确保居民小区、城中村清零后不反弹、不回流；加强源头监管，严禁生产、销售、维修违规车辆等。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 整理）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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