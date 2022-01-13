整治初见成效，“电三电四”销量下降近七成

目前，我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治行动已开展3个多月，相关数据显示，综合整治工作已初见成效。

目前，我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治行动已开展3个多月，相关数据显示，综合整治工作已初见成效。

我市“电三电四”销量下降明显

“通过宣传，让市民真正了解电动三轮车、低速电动四轮车的安全隐患，以及驾驶非标车辆违法上路等交通违法行为的危害，自觉选择合法的交通方式出行，这是综合整治的重点。”市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治指挥部相关负责人说。

该负责人说，城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治行动开展3个月以来，我市按照“宣传先行”的工作思路积极行动，“线上+线下”齐发力，营造了浓厚的氛围，推动综合整治不断深入，从我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车同比销售情况的变化，就可以看出所取得的成效。

数据显示，2020年12月1日至2021年2月28日，我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车的销量为8718辆；2021年12月1日至2022年2月28日，我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车的销量为2972辆，同比下降了65.9%。

不少销售非标车辆门店已停业

这一数据跟记者近日走访市场了解的情况相符。

记者在涧西区、洛龙区等地看到，不少销售电动三轮车、低速电动四轮车的门店已经停业，门口张贴着店面出租信息。一些门店虽然还在营业，但是店里几乎没有顾客。

“去年12月以来，我们店不能上牌的电动三轮车、低速电动四轮车的销量，就只有往常的1/3。”一家门店的销售人员说。记者走访了解到，在其他门店，不能上牌的电动三轮车、低速电动四轮车的销量也有明显下降。

合规车辆成为市民新宠

记者走访市场发现，被列入工信部相关产品目录的新能源汽车销量明显增加。一家门店的销售人员说，从去年12月开始，他们店内能上新能源号牌的电动四轮车销量增加了约两成。

“以前，消费者来买车时，很少关注是否需要驾驶证、车辆能否上牌等问题。现在，消费者会详细了解车辆能否上牌，能否合法上路行驶，一些对相关法律法规比较熟悉的消费者，还会要求查看车辆一致性证书、车辆合格证等。”一名销售人员说。

有关部门再次提醒市民，目前，市面上大多数电动三轮车、低速电动四轮车属于机动车范畴。驾驶机动车上路行驶，车辆应经依法登记并悬挂机动车号牌，车主应为车辆购买机动车交强险，同时驾驶人也应取得与准驾车型相符的机动车驾驶证，三者缺一不可。而市面上销售的部分电动三轮车、低速电动四轮车未经工信部许可生产，未被列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录，不符合依法登记挂牌条件，因此不能办理牌证，不能合法上路行驶，不建议购买。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 田贝贝）