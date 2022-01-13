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徐衣显与建行河南省分行行长梁德顺举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 22:06

　　15日上午，市长徐衣显与中国建设银行河南省分行党委书记、行长梁德顺一行举行工作会谈，双方围绕进一步发挥建行优势、深化银地务实合作、加大金融支持洛阳发展力度进行座谈交流。

　　会谈中，徐衣显对梁德顺一行来洛表示欢迎，代表市委市政府对建行河南省分行长期以来关注支持洛阳经济社会发展表示感谢，并简要介绍了洛阳市经济社会发展情况。他说，当前，洛阳正深入学习贯彻习近平总书记重要讲话指示精神及全国“两会”精神，立足国家区域性中心城市、全国性综合交通枢纽城市、中原城市群副中心城市的更高定位，抢抓中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，锚定经济总量万亿级目标，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，坚持以创新引领发展，统筹推进产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，加快建设综合型枢纽城市、平台型创新城市、青年友好型城市，经济社会发展空间广阔，也更加需要金融机构的鼎力支持。希望建行河南省分行继续深耕洛阳，找到更多契合点，不断拓展合作领域、丰富合作形式、构筑合作平台，加大项目支持，实现互惠互利。徐衣显还表示，洛阳市将高标准建设智慧金服平台，高效能优化金融生态环境，更好地为金融机构在洛阳健康发展保驾护航，合力打造银地合作新样板。

　　梁德顺表示，洛阳发展基础坚实、态势良好、机遇叠加、未来可期，建行河南省分行将充分发挥自身优势，着眼服务地方发展，围绕支持“三个一批”“万人助万企”活动、推动城市提质、推进乡村振兴等更宽领域，进一步扩大信贷投放规模，创新优质服务产品，以金融服务高质量助力洛阳经济社会发展高质量。

　　李新建参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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