方便在家检测！洛阳医药机构近期将上架抗原自测试剂

日前，国家卫健委发布《新冠病毒抗原自测基本要求及流程》，其中明确新冠病毒抗原自测适用于隔离观察人员和社区居民。抗原自测和核酸检测有啥不同？能代替后者吗？15日，记者走访医药机构，并邀请洛阳市疾控中心专家为您解答。

某品牌抗原检测试剂

日前，国家卫健委发布《新冠病毒抗原自测基本要求及流程》，其中明确新冠病毒抗原自测适用于隔离观察人员和社区居民。抗原自测和核酸检测有啥不同？能代替后者吗？15日，记者走访医药机构，并邀请洛阳市疾控中心专家为您解答。

记者走访洛阳多家医药机构获悉，目前，抗原检测自测试剂还未上架，部分医药机构负责人称正与厂家接洽预订，预计本月18日至20日会陆续到货上架。“这种检测试剂大小就像验孕棒一样，携带方便，检测速度也比较快，当场就能出结果。”一家医药机构负责人说。

抗原自测能代替核酸检测吗？市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫先举例说道，“核酸就是病毒里面的基因，抗原就像病毒的‘衣服’。”

朱鑫说，根据公开资料显示，抗原自测一定程度上能发现阳性，但其敏感性略低一些，无法取代核酸检测。对此，国家卫生健康委方面已作出专门说明，抗原检测作为补充手段，可以用于特定人群的筛查，有利于提高“早发现”的能力，但不能作为新冠病毒感染的确诊依据，核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依据。

对此，朱鑫进一步解释，一个人从暴露，到感染，再到发病，有一定的时间窗口，其体内的病毒载量也由少到多。因为核酸检测能从基因层面进行检测，所以在患者感染初期就能检测到阳性。而抗原自测，通常只有当患者体内的病毒载量到达较高水平时，即急性感染期或有明显发病症状时，抗原检测产品才能检测到阳性，所以相对核酸检测有一定滞后性。

“虽然抗原检测的灵敏度要低于核酸检测，但这种检测方式自己在家里就能检测，同时也减少了交叉感染的风险，整体也相对便捷，比较适合隔离观察人员以及离检测机构相对偏远的城乡居民使用。”朱鑫说。

如果抗原检测为阳性，该怎么办？朱鑫提醒，不论是否有呼吸道、发热等症状，居民应当立即向所在社区(村镇)报告，由社区(村镇)按照当地新冠肺炎疫情相关人员转运工作指南，将居民转运至设置发热门诊的医疗机构，进行核酸检测。

那抗原检测为阴性，就代表安然无恙吗？朱鑫说，无症状的居民可密切观察，需要时再进行抗原检测或核酸检测；有症状的居民，建议尽快前往设置发热门诊的医疗机构就诊，进行核酸检测；如不便就诊，则应当居家自我隔离，避免外出活动，连续5天每天进行一次抗原自测。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅 文/图）