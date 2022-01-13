最低1℃！洛阳市气象台发布寒潮蓝色预警

预计18日凌晨，洛阳市所辖各县(区)最低气温较16日凌晨将下降8℃到10℃，18日最低气温将降至1℃到3℃。16日到17日东北风5级左右，阵风8级左右。请注意防范。

预计18日凌晨，洛阳市所辖各县(区)最低气温较16日凌晨将下降8℃到10℃，18日最低气温将降至1℃到3℃。16日到17日东北风5级左右，阵风8级左右。请注意防范。 15日20时25分，继河南省气象台发布寒潮预警后，洛阳市气象台也发布寒潮蓝色预警： 预计18日凌晨，洛阳市所辖各县(区)最低气温较16日凌晨将下降8℃到10℃，18日最低气温将降至1℃到3℃。16日到17日东北风5级左右，阵风8级左右。请注意防范。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)