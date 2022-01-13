洛阳公益电影放映工程启动 今年将放映3.8万余场

今晚7时，在洛阳市孟津区平乐镇金村公益电影放映点，村民们佩戴口罩，保持安全距离，认真观看电影《新双喜临门》《血战许昌》，激励人心的情节引来阵阵喝彩……

今晚7时，在洛阳市孟津区平乐镇金村公益电影放映点，村民们佩戴口罩，保持安全距离，认真观看电影《新双喜临门》《血战许昌》，激励人心的情节引来阵阵喝彩…… 今晚7时，在洛阳市孟津区平乐镇金村公益电影放映点，村民们佩戴口罩，保持安全距离，认真观看电影《新双喜临门》《血战许昌》，激励人心的情节引来阵阵喝彩…… 洛阳市新农村数字电影有限责任公司共组织21支放映队，今晚在全市4个县区21个乡村和社区为广大群众放映《血战狙击岭》《五岩山》等优秀国产影片。 由洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局主办的2022年农村(社区)和重点项目工地公益电影放映工程正式启动。 为了充分发挥农村(社区)和重点项目工地公益电影放映工程在公共文化服务保障体系中的作用，推动公益电影放映工程持续健康发展，按照“一村(社区)一月一场”公益电影服务目标，2022年，洛阳将完成全市农村(社区)和重点项目工地公益电影放映任务3.8万余场。 为严格落实疫情防控各项要求，每次影片正式放映之前，都将放映防疫系列公益短视频，宣传防疫知识，开展抽查检查，确保各项防控措施落实到位。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 王艳杰 通讯员 王林艳 文/图)