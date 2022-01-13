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孟津区吉利华阳产业集聚区管委会：精准有效开展“万人助万企”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 21:49

　　“几个新项目进展都顺利吧？”15日一早，洛阳市孟津区吉利华阳产业集聚区管委会助企干部张彦伟就来到洛阳力华工业气体有限公司，询问企业近期生产经营情况。

　　见到张彦伟，洛阳力华工业气体有限公司董事长廉留快步迎了过去：“娘家人来了，咱们好好聊一聊。”自“万人助万企”活动开展以来，在张彦伟等助企干部的帮助下，廉留也迎来了自己事业上的又一高峰。

　　洛阳力华工业气体有限公司组建于2002年，主要从事氧、氦、氮等气体的生产和经营。廉留说，近年来他一直谋求转型从事稀有气体的生产销售，但受制于研发能力，并未取得大的突破。

　　得知企业这一需求后，孟津区吉利华阳产业集聚区管委会积极帮助企业“牵手”科研院所，去年一年企业就新增三个新项目。

　　谈起项目最新进展，廉留顿时打开了话匣子。他介绍，其中与中科院理化所合作的项目未来主要生产氖、氪、氙等稀有气体，供应于半导体行业、芯片等行业，市场需求量巨大。目前项目设备采购已经进入尾声，预计明年1月就能投产。而与河南科技大学合作的项目，主要生产高纯度氰酸钠，预计今年7月即可投产。

　　“作为民营企业家，以前总觉得底气不足，技不如人。现在，企业通过科技赋能，谋求以技术立身，也有望站上风口、成为业内顶尖。”廉留说话时信心十足。

　　为扎实开展“万人助万企”活动，有效提升民营企业家综合素质，营造风口产业发展良好环境，吉利华阳产业集聚区定期组织举办产业发展大讲堂，重点围绕智能机器人、新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业进行授课，助力民营企业抢抓风口、抢抓机遇。

　　吉利华阳产业集聚区相关负责人表示，今后将继续精准有效开展“万人助万企”活动，健全企业诉求回应机制，常态化开展产销对接、成果转化等活动，“点办理、批处理”解决共性问题，一企一策解决个性诉求，当好企业“娘家人”，助力企业大发展。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 来争艳 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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