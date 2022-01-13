这些单位获洛阳市总工会表彰

15日，洛阳市总工会第十五届委员会第六次全体会议召开。会议对2021年洛阳市工会工作先进单位、乡村振兴劳模出彩工作先进单位、困难职工帮扶工作先进单位、劳动领域维护政治安全工作先进单位以及基层工会组织建设工作先进单位进行表彰。
15日，洛阳市总工会第十五届委员会第六次全体会议召开。会议对2021年洛阳市工会工作先进单位、乡村振兴劳模出彩工作先进单位、困难职工帮扶工作先进单位、劳动领域维护政治安全工作先进单位以及基层工会组织建设工作先进单位进行表彰。
15日，洛阳市总工会第十五届委员会第六次全体会议召开。会议对2021年洛阳市工会工作先进单位、乡村振兴劳模出彩工作先进单位、困难职工帮扶工作先进单位、劳动领域维护政治安全工作先进单位以及基层工会组织建设工作先进单位进行表彰。
2021年洛阳市工会工作先进单位名单
新安县总工会
偃师区总工会
老城区总工会
洛宁县总工会
西工区总工会
瀍河区总工会
孟津区总工会
栾川县总工会
中国一拖集团有限公司工会
中信重工机械股份有限公司工会
中国邮政集团公司洛阳市委员会工会
中国石油天然气第一建设有限公司工会
中国空空导弹研究院工会
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司工会
洛耐科技股份有限公司工会
国网洛阳供电公司工会
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