洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这些单位获洛阳市总工会表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 21:45

　　15日，洛阳市总工会第十五届委员会第六次全体会议召开。会议对2021年洛阳市工会工作先进单位、乡村振兴劳模出彩工作先进单位、困难职工帮扶工作先进单位、劳动领域维护政治安全工作先进单位以及基层工会组织建设工作先进单位进行表彰。

　　2021年洛阳市工会工作先进单位名单

　　新安县总工会

　　偃师区总工会

　　老城区总工会

　　洛宁县总工会

　　西工区总工会

　　瀍河区总工会

　　孟津区总工会

　　栾川县总工会

　　中国一拖集团有限公司工会

　　中信重工机械股份有限公司工会

　　中国邮政集团公司洛阳市委员会工会

　　中国石油天然气第一建设有限公司工会

　　中国空空导弹研究院工会

　　中国石油化工股份有限公司洛阳分公司工会

　　洛耐科技股份有限公司工会

　　国网洛阳供电公司工会

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又...
    隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
        日前，洛阳隋唐里坊文化数字展示馆开馆。该展示馆周边公园、展馆众多，不妨抽出时间到这里品味古韵，赏景休闲。
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
  • ·刘秀的传说：流传千年，离奇生动
  • ·义勇街：徜徉老街老巷 找寻城市记忆
    		•  
    新闻排行
  • 春季呼吸道疾病多发 这些中医药防治处...
  • 洛阳南山大道西延、滨河南路西段提升...
  • 今天好天气短暂回归 明起新一轮雨水和...
  • 洛阳一企业成功承接世界顶级汽车品牌...
  • 洛阳洛龙区多个安置小区今年确定交付
  • 最新消息！关于洛阳宜人路小学建设进展
  • 洛阳所有校外培训机构一律暂停线下培...
  • 寒潮蓝色预警！洛阳将迎大风降温降雨
  • 老人徒步20多里向民警送了一箱土鸡蛋...
  • 洛阳市人大常委会党组副书记、副主任...
    		•
    百姓呼声
    顾龙路维修加固工期一拖再拖，何时能通车
    洛龙区公办幼儿园什么时候能开展延时服务
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    花季洛浦

    五龙沟里看花人

    春天来杏花开

    勇成摄影 雾里看花
    /冰清玉洁玉兰花
    /七律 樱花赞
    /最美人生读书时
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605