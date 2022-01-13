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发展绿色动力更足！洛阳石化新建年产10万吨硫黄回收装置成功投产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 21:21

　　15日，记者从中国石化洛阳石化公司获悉，该企业新建年产10万吨硫黄回收装置近日产品检测质量合格，尾气实现稳定达标排放，标志着该装置一次投产成功，为推进黄河流域生态保护和高质量发展进一步贡献绿色动力。

　　作为洛阳石化配套炼油结构调整项目的重点环保装置，新建年产10万吨硫黄回收装置总投资1.68亿元，采用国内外先进工艺技术，主要包括硫黄回收、尾气处理、凝结水处理和烟气后碱洗四个单元。

　　该装置可对脱硫再生酸气进行回收处理，经尾气焚烧、烟气碱洗等方式加工后，生产出硫黄产品，从而将有毒气体中的硫化物转变为单质硫，实现变废为宝、保护环境。该装置投产后，可使得企业排放烟气中的二氧化硫浓度不大于每立方米35毫克，远低于国家规定的不大于每立方米100毫克数值要求。

　　随着该装置的投用，洛阳石化也将硫黄回收生产能力提升至每年18万吨。在具体生产中，新建年产10万吨硫黄回收装置可与企业现有两套年产4万吨硫黄回收装置同时操作、互为备用，极大提高了安全生产平稳性和装置停工检修时期的操作弹性，确保企业在各种工况下完成含硫气体达标排放，满足环保要求。

　　近年来，洛阳石化积极践行黄河流域生态保护和高质量发展战略，通过实施碧水蓝天工程、能效倍增计划，开展节能减损攻关等措施，积极为母亲河澜安景美贡献力量。该企业下一步将继续锚定产业风口，加快结构调整，以炼油产品洁净化、化工化纤产品绿色高端化为目标，全面推进绿色转型。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 王艳杰 通讯员 赵鹏钧 饶燕）(企业供图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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