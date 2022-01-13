最高200万元！洛阳出台体育赛事扶持奖励办法

15日，记者从洛阳市体育局获悉，《洛阳市体育赛事扶持奖励办法》已印发实施。《办法》明确，凡企业、社会组织和机构在洛阳举办具有重大影响力的国际赛事，最高给予200万元扶持。

15日，记者从洛阳市体育局获悉，《洛阳市体育赛事扶持奖励办法》已印发实施。《办法》明确，凡企业、社会组织和机构在洛阳举办具有重大影响力的国际赛事，最高给予200万元扶持。

洛阳市体育局有关负责人介绍，该办法的实施旨在鼓励企业、社会组织和机构举办对我市体育产业发展有重大影响力的体育赛事，积极培育、打造本地精品体育赛事品牌，进一步带动体育产业发展，提升洛阳的城市形象和影响力。

《办法》主要适用于对洛阳市行政区域内利用社会资本举办的体育赛事活动的扶持和奖励。包括在洛阳举办的具有较大影响的国内外重大体育赛事、体育传统品牌赛事以及在洛阳创办的具有自主品牌和行业认可的赛事规则、办赛标准的单项体育赛事。