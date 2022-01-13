实行“两卡六制” 小镇管理电动三轮车有妙招（他山石）

每辆电动三轮车都有“计分卡”，交通违法违规行为按月记录；对三轮车的车主进行集中培训，提高安全意识……近日，记者梳理发现，2018年，四川泸州合江县一小镇在管理电动三轮车时，根据当地情况，探索出一系列创新做法。

每辆电动三轮车都有“计分卡”，交通违法违规行为按月记录；对三轮车的车主进行集中培训，提高安全意识……近日，记者梳理发现，2018年，四川泸州合江县一小镇在管理电动三轮车时，根据当地情况，探索出一系列创新做法。

合江县自怀镇在三轮车整治过程中摸清家底，落实每台电动三轮车相关责任人，积极探索出“两卡六制”工作法加强电动三轮车管理。

“两卡”，即对全镇所有的电动三轮车核发的“登记卡”和“计分卡”。其中，“登记卡”是以村为单位对电动三轮车统一编号，将车辆和驾驶人信息建立档案，同时将该车编号喷涂在车上，公开接受交管部门管理和群众监督。“计分卡”是按照当地制定的《三轮车交通违法违规行为管理实施细则》计分，每一次交通违法违规行为扣分均按月记录在“计分卡”上，根据计分多少实行相应的奖惩措施。

“六制”即六项机制，即“路长制”“例会制”“培训制”“备案制”“考评制”“举报制”，通过定路、定人、定责，各级领导包片管理，责任层层落实无死角，同时定期培训、定期通报三轮车驾驶人季度考评得分情况，用“村规民约”限制三轮车行驶区域，并通过制定《三轮车交通违法行为举报奖励制度》，公开举报电话、邮箱，对举报人员实施奖励，鼓励群众积极参与。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 整理)