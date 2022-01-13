想赶上今冬采暖，现在赶紧申请啦！

小区想赶上2022年至2023年采暖季用暖，什么时候可以向供热企业申请？具体如何申请？ 15日，记者从洛阳供热面积范围较广的洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力分公司)、洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)三家供热企业获悉，如有采暖意向目前就可以申请，快来看相关工作安排。

小区想赶上2022年至2023年采暖季用暖，什么时候可以向供热企业申请？具体如何申请？ 15日，记者从洛阳供热面积范围较广的洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力分公司)、洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)三家供热企业获悉，如有采暖意向目前就可以申请，快来看相关工作安排。

●洛阳热力有限公司

时间：目前即可办理

如何申请：小区可通过业主委员会或物业公司向洛阳热力有限公司市场科(电话64855333)提出用热申请，确定小区有无热力站的建站位置等开展系列工作。

从申请到开始供热需要多个环节，根据工程量、施工环境、施工时机等才能确定工期。仅就施工而言，一般需要2个月至3个月。因此建议有用热意向的小区尽早申请、尽早开工。因供热是系统工程，牵涉到工程投入和热效率问题，所以用热申请的主体为小区而不能是个人。

服务热线：63005678

●新区热力分公司

时间：目前即可办理

如何申请：新区热力分公司目前根据“优企惠民”措施，针对接热申请推出“一窗受理”“一个电话帮你办”举措。小区可通过开发商、物业公司或业主委员会向新区热力分公司提出用热申请，具体可在市民之家供热服务窗口办理接热手续，也可拨打该公司市场经营部电话69828667或24小时服务热线9618966，由市场服务专员主动上门对接联系。

若需在当年如期采暖，应于8月1日前向新区热力分公司提出用热申请。

服务热线：9618966

●高新热力

时间：目前即可办理

如何申请：高新热力所辖区域内有供热需求的新建小区由开发商向热力公司提出用热申请，老旧小区需通过物业公司、业主委员会或业主代表向热力公司提出用热申请。

若需在当年如期采暖的小区，应于6月30日前向高新热力提出用热申请，因从热力设施设计、招标、施工到小区具备供暖条件至少需要4个月的时间，否则不能保证当年采暖期按时供热。

服务热线：64331318

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张建华 成俊西 张志宏）