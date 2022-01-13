15日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，作家任禾被授予“洛阳文化旅游推广大使”称号。

15日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，作家任禾被授予“洛阳文化旅游推广大使”称号。

任禾，笔名“会说话的肘子”，生于1990年，洛阳人，网络文学新生代作家的代表。2016年3月，他开始在起点中文网写小说，截至目前已完成《英雄联盟之灾变时代》《我是大玩家》《大王饶命》《第一序列》等4部作品。他的作品《第一序列》被中国国家图书馆收录，成为入馆典藏的100部网络文学作品之一。

洛阳市文化广电和旅游局相关负责人表示，聘请任禾这样在年轻人中有一定影响力的作家担任“洛阳文化旅游推广大使”，将进一步提高洛阳城市知名度、美誉度，提高洛阳对于青年群体的吸引力，助力青年友好型城市建设。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟 文/图)