洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

感动！她身患重病 依然坚持上门为老人做“小事儿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 19:13
林丽峰(左)为老人理发

　　52岁的林丽峰是养老院的“常客”，5年来，她坚持为老人义务理发，更令人动容的是，她还是一名癌症患者。她说：“虽然我病了，但能在有限的生命里多为老人们做点事，看着老人们开心，我也跟着高兴。”

　　“闺女，又来了呀！”15日一大早，在洛阳宏健医院养护中心活动室，一见到林丽峰，老人们热情地打起招呼。只见她从包里拿出围裙围在老人的脖子上，接着又拿起剪刀，小心翼翼地剪起来，“因为之前学过理发，没事儿就帮老人们剪剪头发，都是小事儿”。

　　这样的小事，林丽峰已做了5年。

　　洛阳宏健医院养护中心主任韩丹萍说，3月初，林丽峰一大早就来养老院为老人们理发，一直忙活到下午2点。到了下午，韩丹萍发现林丽峰脸色苍白，她一问才知道，原来林丽峰年前被确诊为乳腺癌，刚做完手术两个月，身上还插着引流管。“那天林姐为20多名老人理发，真不知道她咋撑下来的。”说到这，韩丹萍的眼圈红了起来。

　　林丽峰从前在外地做生意，最初当义工，是受好朋友张琦的影响。“张姐是个热心肠，她的身体也不太好，但还在帮别人，坚持了十多年，我特别感动。”她说，回到洛阳后，开始只是跟着张琦去帮帮忙，一来二去，觉得做义工是件很有意义的事，就坚持到现在。这几年，她每个月要做两三次义工，除了去市区的一些养老院，还有社区等，平均每年能为七八十名老人理发，除了理发，还为老人们包饺子，陪老人聊天。

　　现在，林丽峰除了每天陪父母唠唠家常，仍然坚持去为老人们义务理发。“照顾老人要有耐心、有爱心，在我眼里，所有老人都像自家老人一样。”她说，“义工里会理发的不多，会理发的来当义工的也不多，而我正好既会理发又是义工。”

　　林丽峰笑着说，现在的她更懂得生命的意义，也更加珍惜每一天的时光，在养老院做义工的这些年，老人们可能根本记不住她的名字，但每次见到她却能开心地笑着，叫着她“闺女”，这些就让她心里很满足。（洛报融媒·洛阳网记者 王雨 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又...
    隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
        日前，洛阳隋唐里坊文化数字展示馆开馆。该展示馆周边公园、展馆众多，不妨抽出时间到这里品味古韵，赏景休闲。
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
  • ·刘秀的传说：流传千年，离奇生动
  • ·义勇街：徜徉老街老巷 找寻城市记忆
    		•  
    新闻排行
  • 春季呼吸道疾病多发 这些中医药防治处...
  • 洛阳南山大道西延、滨河南路西段提升...
  • 今天好天气短暂回归 明起新一轮雨水和...
  • 洛阳一企业成功承接世界顶级汽车品牌...
  • 洛阳洛龙区多个安置小区今年确定交付
  • 最新消息！关于洛阳宜人路小学建设进展
  • 洛阳所有校外培训机构一律暂停线下培...
  • 寒潮蓝色预警！洛阳将迎大风降温降雨
  • 老人徒步20多里向民警送了一箱土鸡蛋...
  • 洛阳市人大常委会党组副书记、副主任...
    		•
    百姓呼声
    顾龙路维修加固工期一拖再拖，何时能通车
    洛龙区公办幼儿园什么时候能开展延时服务
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    花季洛浦

    五龙沟里看花人

    春天来杏花开

    勇成摄影 雾里看花
    /冰清玉洁玉兰花
    /七律 樱花赞
    /最美人生读书时
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605