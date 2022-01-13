感动！她身患重病 依然坚持上门为老人做“小事儿”

52岁的林丽峰是养老院的“常客”，5年来，她坚持为老人义务理发，更令人动容的是，她还是一名癌症患者。她说：“虽然我病了，但能在有限的生命里多为老人们做点事，看着老人们开心，我也跟着高兴。”

林丽峰(左)为老人理发

52岁的林丽峰是养老院的“常客”，5年来，她坚持为老人义务理发，更令人动容的是，她还是一名癌症患者。她说：“虽然我病了，但能在有限的生命里多为老人们做点事，看着老人们开心，我也跟着高兴。”

“闺女，又来了呀！”15日一大早，在洛阳宏健医院养护中心活动室，一见到林丽峰，老人们热情地打起招呼。只见她从包里拿出围裙围在老人的脖子上，接着又拿起剪刀，小心翼翼地剪起来，“因为之前学过理发，没事儿就帮老人们剪剪头发，都是小事儿”。

这样的小事，林丽峰已做了5年。

洛阳宏健医院养护中心主任韩丹萍说，3月初，林丽峰一大早就来养老院为老人们理发，一直忙活到下午2点。到了下午，韩丹萍发现林丽峰脸色苍白，她一问才知道，原来林丽峰年前被确诊为乳腺癌，刚做完手术两个月，身上还插着引流管。“那天林姐为20多名老人理发，真不知道她咋撑下来的。”说到这，韩丹萍的眼圈红了起来。

林丽峰从前在外地做生意，最初当义工，是受好朋友张琦的影响。“张姐是个热心肠，她的身体也不太好，但还在帮别人，坚持了十多年，我特别感动。”她说，回到洛阳后，开始只是跟着张琦去帮帮忙，一来二去，觉得做义工是件很有意义的事，就坚持到现在。这几年，她每个月要做两三次义工，除了去市区的一些养老院，还有社区等，平均每年能为七八十名老人理发，除了理发，还为老人们包饺子，陪老人聊天。

现在，林丽峰除了每天陪父母唠唠家常，仍然坚持去为老人们义务理发。“照顾老人要有耐心、有爱心，在我眼里，所有老人都像自家老人一样。”她说，“义工里会理发的不多，会理发的来当义工的也不多，而我正好既会理发又是义工。”

林丽峰笑着说，现在的她更懂得生命的意义，也更加珍惜每一天的时光，在养老院做义工的这些年，老人们可能根本记不住她的名字，但每次见到她却能开心地笑着，叫着她“闺女”，这些就让她心里很满足。（洛报融媒·洛阳网记者 王雨 文/图）