洛阳启动3·15线上维权活动

今天是第40个“3·15国际消费者权益日”，洛阳启动2022年3·15国际消费者权益日线上维权活动。

今天是第40个“3·15国际消费者权益日”，洛阳启动2022年3·15国际消费者权益日线上维权活动。

2021年，全市各级市场监管部门切实维护消费者权益，全年共受理各类咨询、投诉、举报22万余件，为群众挽回经济损失约2300余万元，在全国百城消费者满意度调查中获得23名，其中消费安全环境等六个专项指标获中部城市第一名。在大力推进放心消费创建方面，洛阳市以生产企业、商超、餐饮店等市场主体创建为基础，推动与群众生活消费相关的市场主体参与创建活动，对参创单位实行“一承诺五制度”，红黑榜动态公示，着力培育一批放心消费商标品牌集聚区、行业协会、旅游景区、街区、放心肉菜示范超市、食品安全示范街，2021年评定市级放心消费示范单位19家、县区级放心消费示范单位315家。

在活动现场，相关部门为首批10名“洛阳市2022年度消费维权志愿监督员”发放证书及佩戴工作标识。今后，他们将协助市场监管及消协部门积极参加各类消费维权活动，运用个人专业知识、技术特长，拓展消费维权渠道，共同推动消费维权事业健康发展。当日还启动了家电行业“维修保姆”、网络订餐行业“小封签守护大安全”活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 陈翔)