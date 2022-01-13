洛阳万安通用机场一期完工 预计今年投入使用

眼下，洛阳万安通用机场一期工程已经完工，正在等待竣工验收。

眼下，洛阳万安通用机场一期工程已经完工，正在等待竣工验收。

15日上午，记者在洛阳万安通用机场看到，机场地面基础建设已经完工，飞机跑道规格长800米、宽30米，紧挨飞机跑道的平行滑行道、停机坪也已完工，其中停机坪共设7个机位，每个机位上均设有醒目的安全线和序列号，排水渠、标志牌等配套工程设施也已完工。周边目前仍为农田，显得空旷安静，远处的万安山若隐若现。从塔台上俯瞰，机场呈巨大的“L”形。

洛阳万安通用机场位于伊滨区寇店镇和偃师区交界万安山北麓，距离龙门石窟约10公里、距市中心19公里，一期占地约405亩。该工程是被列入河南省十四五规划的省、市两级重点项目，也是我市抢抓国家、省加快通用航空产业发展机遇，促进文旅产业发展、提升城市品位，助推区域通航产业发展、完善综合交通体系的重要建设项目。一期工程按照A2类通用机场标准，于2019年7月开工建设。

项目相关负责人介绍，一期工程现已完工，主要建设内容包括1条飞机跑道、1条平行滑行道、2条垂直联络道、1处停机坪、1处加油坪，新建综合业务楼、特种车库、动力站房等航站楼，以及配套空管、供电、给排水、消防救援等辅助生产设施。按照市委、市政府工作部署要求，一期工程预计在今年内投入使用。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图)