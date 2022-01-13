寒潮蓝色预警！洛阳将迎大风降温降雨

今天，洛阳暖意再升级，最高气温达到25℃，春花肆意开放，但受北方浮尘影响，空气质量不佳，天空仿佛被蒙上一层灰纱。明天开始，受一股新冷空气影响，洛阳将迎来大风降温降雨天气，最高气温“大跳水”，尤其17日，最高气温将降到8℃，给人一夜回到冬天的错觉。

今天，洛阳暖意再升级，最高气温达到25℃，春花肆意开放，但受北方浮尘影响，空气质量不佳，天空仿佛被蒙上一层灰纱。

明天开始，受一股新冷空气影响，洛阳将迎来大风降温降雨天气，最高气温“大跳水”，尤其17日，最高气温将降到8℃，给人一夜回到冬天的错觉。

这次大降温究竟有多厉害？来看看这条预警。

今天17时30分，河南省气象台发布寒潮蓝色预警：预计18日凌晨，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封、商丘、平顶山、许昌、漯河、周口九地区及南阳、驻马店两地区北部最低温度较16日将下降8到10℃，部分县市10到12℃；18日全省最低温度南部4到6℃，其他地区1到3℃。16日到17日白天，全省偏北风6级左右，阵风8到10级。请政府及有关部门按照职责做好防寒潮准备工作；公众注意添衣保暖；对热带作物、水产品采取一定的防护措施；做好防风准备。

最后，来看看洛阳市气象局发布的最新周天气预报。

据最新气象资料分析，未来一周多低槽和冷空气活动，洛阳上空云系较多，气温偏低。受高空西南气流和地面冷空气共同影响，16日～17日、19日洛阳有大风降温降水天气过程。

今天(15日)夜里：多云转阴天有小雨或零星小雨。

16日(周三)：阴天有小到中雨，东北风4级～5级，气温6℃～17℃。

17日(周四)：小雨转阴天，东北风4级～5级，气温3℃～8℃。

18日(周五)：多云间晴天，气温4℃～13℃。

19日(周六)：多云转阴天，大部分地区有小雨，高海拔山区有雨夹雪，东北风4级左右，气温2℃～8℃。

20日(周日)：多云间阴天，部分地区有小雨，气温4℃～10℃。

21日(周一)：阴天，大部分地区有小雨，高海拔山区有雨夹雪，气温5℃～8℃。

22日(周二)：多云到晴天，气温4℃～11℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)