王珊珊向洛阳企业赠送女足国家队全体队员签名足球

15日下午，“冠军荣耀 洛阳骄傲——中国女足队员签名足球颁赠仪式”在西工区和昌·中央城邦售楼中心举行。仪式现场，王珊珊的父亲王瑞金代表王珊珊向和昌集团华中区域洛阳公司赠送女足国家队全体队员的签名足球。

15日下午，“冠军荣耀 洛阳骄傲——中国女足队员签名足球颁赠仪式”在西工区和昌·中央城邦售楼中心举行。仪式现场，王珊珊的父亲王瑞金代表王珊珊向和昌集团华中区域洛阳公司赠送女足国家队全体队员的签名足球。

和昌集团华中区域洛阳公司总经理吴春华表示，作为中国女足的领军人物，王珊珊兢兢业业、勇担重任，带领国家队一路披荆斩棘，多次在逆境中绝地反击，勇夺冠军，生动诠释了中国女足不畏强敌、顽强拼搏、团结奋斗、永不言弃的精神。该公司将大力弘扬女足精神，深耕洛阳这片热土，为洛阳副中心城市建设添砖加瓦。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）