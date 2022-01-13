洛阳所有校外培训机构一律暂停线下培训活动

15日，洛阳市教育局发布紧急通知，要求自即日起，参加校内课后服务的社会培训机构暂停入校，全市所有校外培训机构(含托幼机构)一律暂停线下培训活动，恢复时间另行通知。

15日，洛阳市教育局发布紧急通知，要求自即日起，参加校内课后服务的社会培训机构暂停入校，全市所有校外培训机构(含托幼机构)一律暂停线下培训活动，恢复时间另行通知。

通知要求，驻洛各高校、各县区教育部门、市直各公办、民办学校严格人员管控，师生非必要不出省、不出市，确需离开洛阳的，须向学校和教育专班履行报备手续，返洛后严格落实疫情防控各项措施。

按照通知要求，各校将严把校门关，各学校每周抽取10%的学生进行一次核酸检测，循环抽取，节假日过后返校一周内可进行一次核酸抽检。学校全体教职员工每周进行一次核酸检测，校外培训机构工作人员每周进行一次全员核酸检测。

疫情期间学校实行闭环管理，无关人员、家长、快递、外卖等一律不得入校，教职员工入校一律查验“场所码”，无关人员、车辆不得进入校园。确因教职工生活及学校建设须进入校园的，将坚持人、车、物同查；校外人员因工作需要进入校园的，须查验“健康码”和“场所码”，有“*”号的须持24小时核酸检测阴性证明方可进入校园。倡导师生员工学校、家庭“两点一线”，往返途中须严格佩戴口罩，不去人员聚集性场所，养成良好卫生习惯，不外出及参加聚集性活动，减少乘坐公共交通工具。

通知提醒，广大师生要坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集，时刻关注个人和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、腹泻等症状，应及时向学校报告，并佩戴口罩前往就近发热门诊、定点医疗机构就诊，就医途中尽量不乘坐公共交通工具。一旦出现密接、次密接和要求隔离人员要及时采取防护措施，并报告学校，学校要立即启动应急措施。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)