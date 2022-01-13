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今年截至目前，涧西区已建成760张家庭养老床位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 19:16

　　“妈，我把床摇起来给你喝点水吧。”15日下午，在洛阳市涧西区洛外社区，60岁的鲍少伟对因全身多处骨折、卧床多年的老母亲刘新爱说，“咋样，自从用了这张床，是不是得劲儿多了？”

　　一边说着，鲍少伟一边通过升摇装置将床头摇起，而此前，若要顺利给母亲喂水，他要使出比现在多好几倍的力气。“我们享受到了文明社区和家庭养老床位的政策福利。”鲍少伟介绍，她的母亲今年已82岁，多年前因一次意外全身多处骨折，一直卧床静养，去年大大小小经历了四场手术，他和妻子两个人的“护理任务”持续加重，“现在好了，家里不仅有了专业的护理床，还在多处墙体上安装了扶手，老人的安全更有保障。”

　　今年以来，像刘新爱一样享受到家庭养老床位及家庭无障碍改造的老人还有不少。记者从涧西区了解到，为加快形成涵盖区级养老服务中心、街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站、家庭养老床位的“五级养老服务体系”，今年以来，涧西区继续在破解养老服务“最后一公里”难题上发力，力求为更多老年人“量身定制”养老问题解决方案，截至目前，已建设完成760张家庭养老床位。

　　据了解，家庭养老照护床位的服务对象主要是面向60周岁以上、持本市户籍或居住证且常住我市、本人(或其监护人)自愿申请且经相关评定符合条件的经济困难失能和部分失能老年人。试点服务对象重点和优先保障符合以上条件老年人中的高龄、孤寡、独居、重度残疾、计划生育特殊家庭、优抚对象。通过对符合条件的老年人家庭进行适老化改造和智能化改造，以服务机构为依托、以社区养老服务设施为支点，以信息化方式、智能化手段传递服务和需求信息，把服务机构的专业化服务延伸至家庭，为居家照护的老年人提供助餐、助洁、助行、助浴、助医、康复、护理、巡访关爱等服务，使老年人家中的床位成为具备养老机构专业照护功能的床位，以切实举措助力文明社区的综合创建。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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