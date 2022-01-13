来汝阳窑沟吧！赴一场“小红薯”奇妙游【视频】

石头房多、红薯窖多。这就是窑沟，一个坐落在洛阳市汝阳县柏树乡的小山村，曾经破败凋零、“垂垂老矣”。现在已经大不一样。春日里，赴窑沟，来一场乡村奇妙游，已成踏青的热门选择。

石头房多、红薯窖多。这就是窑沟，一个坐落在洛阳市汝阳县柏树乡的小山村，曾经破败凋零、“垂垂老矣”。现在已经大不一样。春日里，赴窑沟，来一场乡村奇妙游，已成踏青的热门选择。

从境况萧条、几近空心，到农旅融合、红红火火，一个转身就是天壤之别。“这里面，就是一层薄薄的‘窗户纸’。捅破了，海阔天高；否则，就困守一隅。”在外打拼多年，乡贤韩雪丽的回乡，引来了一个乡村运营团队。此后，窑沟的颜值和气质在一处处“微改造”“精提升”中，开始“破茧蝶变”。

窑沟很小，是一个只有不到30户人家的自然村。村庄的布局也很有味道，依山而建，上下错落有致，遍布着土窑洞和石头房。山里地薄，粮食不好长，却应了红薯的习性，种出的红薯格外甜。这些年，红薯效益不错，只要勤劳能干，就能有不错的收成。因此，在乡村加速变迁的背景下，仍有老乡选择坚守，老村老院也得以保存。

“与其说是坚守，不如说是困守。”68岁的村民吕百成在石头房里度过了大半生。两手一伸，都是岁月刻下的皴裂的老茧。不过，他怎么也没想到，种了一辈子地，到老了，做起了小生意，卖烤红薯，一天就有1000多元毛收入。