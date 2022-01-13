洛阳首个农业“三位一体”发展模式示范项目签约

15日，洛阳市首个农业产业“生产、供销、信用”三位一体发展模式示范项目，签约落户伊川县高山镇。该项目由洛阳农发农林投资发展有限公司牵头实施，引入农业银行洛阳分行金融资源，重点打造3万亩中药材种植加工基地，助力乡村产业振兴。

15日，洛阳市首个农业产业“生产、供销、信用”三位一体发展模式示范项目，签约落户伊川县高山镇。该项目由洛阳农发农林投资发展有限公司牵头实施，引入农业银行洛阳分行金融资源，重点打造3万亩中药材种植加工基地，助力乡村产业振兴。

此次落地的农业产业“三位一体”发展模式，是创新农业投融资方式的一次有效探索。根据协议，洛阳农发农林公司发挥国资平台优势，建立5000亩中药材核心种植区，并辐射带动周边发展种植2.5万亩，整体打造知名药企挂牌直采基地。在生产组织上，基地采取“统一规划、统一管理、统一回收、分单元种植”的模式开展生产，每100亩为一个种植单元主体，鼓励吸引乡贤返乡创业、参与发展。同时，洛阳农发农林公司联合农业银行洛阳分行，为创业乡贤提供“惠农e贷”信用贷款支持，解决前期资金难题。在规模种植基础上，项目将建设加工、仓储、物流基地，形成全产业链，助力集体经济发展和农民增收。

洛阳市乡村振兴局相关负责人表示，农业产业“三位一体”的发展模式创新，实现了生产、销售和金融服务“一揽子”供给，不仅利用了“三清两建”土地清收成果，通过土地流转、“三变”改革，促进了农业规模化、集约化发展，而且打通农业信用融资渠道，极大提高乡贤返乡创业积极性，具有很强的推广价值。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）