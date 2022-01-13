外卖系上“保险绳”！洛阳发放50万个食品安全封签【视频】

手指点一点，美食送上门——如今，网络订餐已经融入市民日常生活。15日上午，洛阳启动网络订餐行业“小封签守护大安全”活动，今后如果您再点“外卖”，或许会发现装着餐盒的打包袋封口处多了一条黄色的食品安全封签。

手指点一点，美食送上门——如今，网络订餐已经融入市民日常生活。15日上午，洛阳启动网络订餐行业“小封签守护大安全”活动，今后如果您再点“外卖”，或许会发现装着餐盒的打包袋封口处多了一条黄色的食品安全封签。

记者从洛阳市市场监管局、洛阳市消费者协会了解到，作为今年“3·15”系列活动的一项内容，即日起，将有50万个食品安全封签陆续投放洛阳餐饮市场，为食品安全系上“保险绳”。

记者留意到，食品安全封签由一次性特殊材料制作，上面印有“共促消费公平”字样，如果遇到外力撕扯，将留下永久性痕迹，无法完全复原。消费者在取餐时，可凭食品安全封签确认餐品是否完好，一旦发现其出现破损，可以拒绝收餐。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，推广使用食品安全封签，可以有效避免餐品在配送过程中的二次污染，将进一步明晰第三方平台、网络餐饮商户、送餐人员和消费者的权利和义务，提高各方主体食品安全风险防范意识，提升网络餐饮食品安全管理水平，进一步提高广大群众食品安全消费信心，打造食品安全共治共享格局。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 宋文辉 陈翔)