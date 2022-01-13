事关全市老年人！今年洛阳老年体育工作这么干

记者从15日召开的2022年洛阳市老年体育工作会议上获悉，今年洛阳将继续加强基层老年体育组织建设，提升老年人体育健身场所服务水平，在做好常态化疫情防控的前提下，举办多彩老年人体育赛事，引导老年人将健身融入日常生活。

记者从15日召开的2022年洛阳市老年体育工作会议上获悉，今年洛阳将继续加强基层老年体育组织建设，提升老年人体育健身场所服务水平，在做好常态化疫情防控的前提下，举办多彩老年人体育赛事，引导老年人将健身融入日常生活。

据介绍，洛阳现有60岁以上老年人129.7万，占常住人口的18.3%。如何让广大老年人得到更多更好的服务，享受幸福晚年是“十四五”期间老龄工作的课题，也是洛阳开展老年体育工作的重要方向。

据介绍，今年洛阳将加强基层老年体育组织建设，根据人员流动动态调整，使基层老年体育工作有人管，老年健身困难有人帮，实现社区、村级组织建设达到90%以上，确保老年体育组织“四有四落实”(有组织、有人员、有场地、有活动；办公地点落实、工作计划落实、活动经费落实、指导评估落实)。