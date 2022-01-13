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期待！牡丹文化节期间，青年朋友将用多国语言讲述洛阳故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 18:07

　　记者15日获悉，洛阳市委外事办获评全省外事系统先进集体。

　　今年以来，洛阳市外事系统聚焦服务市委中心工作，立足实际谋划新思路，探索外事工作与建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌同频共振、相融互促的新渠道、新模式，为服务国家总体外交和洛阳经济社会发展作贡献。尤其是，市委外事办聚焦青年友好型城市建设，坚持移动端、视频化、交互性，围绕“遇见洛阳爱上洛阳”主题，开展系列国际青年沉浸式体验洛阳活动，向世界展示青春活力精彩洛阳，收效甚好。

　　活动中，洛阳市委外事办先后组织在洛外籍留学生、工作人员等沉浸式体验洛阳天堂、明堂、应天门、洛邑古城、东方红农耕博物馆、研学营地等文化打卡地，动手学习考古、面塑、拓片、牡丹瓷、书法等中国非物质文化遗产制作技艺，让国际青年感知洛阳、读懂中国，还同步编辑制作了“外国青年看洛阳”等系列短视频，通过新媒体平台，向国际友城、国际友人、欧美同学会、海外联谊会等宣传推介，向世界展示青春活力精彩洛阳，受到热烈关注。

　　据了解，第40届中国洛阳牡丹文化节来临之际，洛阳市委外事办正联合市文物、文旅、高校及各大博物馆紧张筹备“遇见洛阳爱上洛阳”主题系列之“青年友好洛阳城  博物馆之都欢迎您”活动。

　　届时，洛阳优秀青年人才将用英语、日语、韩语、俄语、意大利语等不同语言分别讲述洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、天子驾六博物馆、天堂、明堂等，编辑制作短视频进行全球推广，向世界宣传推介洛阳东方博物馆之都的青春与厚重。（洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 李莹）(洛阳市委外事办供图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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