洛阳市人大常委会党组副书记、副主任娄会峰接受纪律审查和监察调查

洛阳市人大常委会党组副书记、副主任娄会峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。 洛阳市人大常委会党组副书记、副主任娄会峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。 娄会峰简历 娄会峰，男，汉族，1964年6月出生，河南嵩县人，1983年7月参加工作，1985年4月加入中国共产党，研究生学历。 1983.07—1996.05历任栾川县合峪乡政府秘书、副乡长，县政府办公室秘书、县委宣传部副部长、庙子乡党委书记、县委组织部副部长兼人劳局局长； 1996.05—1999.06栾川县委常委、组织部长，办公室主任； 1999.06—2009.03伊川县委副书记，县长，县委书记； 2009.03—2009.06洛阳市副市厅级干部、市长助理； 2009.06—2014.04洛阳新区管委会副主任(副市厅级)； 2014.04—2015.08洛阳市城乡一体化示范区管委会副主任(副市厅级)； 2015.08—2017.12洛阳市政府副市长； 2017.12—2019.03洛阳市委常委、统战部部长； 2019.03—2021.10洛阳市委常委、政法委书记； 2021.10—2022.02洛阳市人大常委会党组副书记； 2022.02—洛阳市人大常委会党组副书记、副主任。