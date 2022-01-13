这项工作或关系您的工资收入，洛阳启动企业薪酬调查

日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，根据人社部和河南省人社厅统一部署，洛阳市启动2022年企业薪酬调查工作。

日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，根据人社部和河南省人社厅统一部署，洛阳市启动2022年企业薪酬调查工作。

企业薪酬调查是建立收入分配监测系统、深化收入分配制度改革的基础工作，对推进工资收入分配关系调整、分析研判就业形势具有重要意义。本次调查目的是，统计分析洛阳市2021年度不同行业企业人工成本情况和不同职业劳动者工资报酬情况，为政府宏观决策提供支持，为企业调整生产经营、与劳动者合理协商确定工资报酬水平提供数据参考。

本次调查对象分两类：一类是根据国民经济行业分类涵盖的18个行业门类(90个大类)各种登记注册类型的企业，如农林牧渔业、制造业、建筑业、金融业等；一类是由企业直接支付工资的劳动者。在调查内容上，较往年增加了两项专业调查：养老服务行业专项薪酬调查、新就业形态劳动者劳动报酬调查。

根据安排，今年的企业薪酬调查通过线上系统填报，洛阳市承担1066家样本企业的调查任务，其中部级样本企业520家、省级样本企业546家。部级样本企业数据上报时间截至4月30日，省级样本企业数据上报时间截至5月31日。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 周福雨)