最新消息！关于洛阳宜人路小学建设进展

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：宜人路小学已经公示一段时间了，但至今没有见到有动工，请问现在进展到哪一个流程？有没有具体的开工时间？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：宜人路小学已经公示一段时间了，但至今没有见到有动工，请问现在进展到哪一个流程？有没有具体的开工时间？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：宜人路小学已经公示一段时间了，但至今没有见到有动工，请问现在进展到哪一个环节？有没有具体的开工时间？
洛龙区教体局回复：该项目已确定具备EPC施工招标条件，施工单位正在进行施工场地布局安排，因场地受限，正在和香槟国际小区商谈利用其东北角消防通道作为施工进出口事宜。计划3月份完成地表垃圾破除及清理工作，4月上半月完成文物普探和地质勘探，4月底基坑开挖施工。
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