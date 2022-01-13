“剧本杀+书店” 阅读中演绎别样人生【视频】

近两年，随着“剧本杀”越来越热，不少传统行业也开始尝试与“剧本杀”结合来吸引顾客，书店是其中之一。“剧本杀”和书店，一动一静，会产生什么样的化学反应？记者近日进行了采访。

近两年，随着“剧本杀”越来越热，不少传统行业也开始尝试与“剧本杀”结合来吸引顾客，书店是其中之一。“剧本杀”和书店，一动一静，会产生什么样的化学反应？记者近日进行了采访。

近日，在位于洛阳市洛龙区的席殊书屋，一场沉浸式“剧本杀”活动给读者带来了别样的感受。

“我玩‘剧本杀’已经有两三年了，但从没在书店里玩过，在书店里体验剧本中不同角色的人生，感觉更有沉浸感。”29岁的刘威龙是一名“剧本杀”爱好者，经过朋友介绍，刘威龙参与了这场“剧本杀”活动，这改变了他对传统书店的印象。

网友“葫芦娃”平时爱逛书店，在她看来，“剧本杀”和读书都需要阅读，参与了这场“剧本杀”活动，在阅读中体验另一种人生，让她有了一次全新的阅读体验。