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建议收藏！洛阳公交敬老卡年审办理详细地址
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 11:33

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：去年错过了公交敬老卡年审时间，洛阳哪里可以办理公交敬老卡年审业务？

　　洛阳市公交集团回复：年审敬老卡时需携带卡本人的身份证原件、敬老卡以及10元现金。以下地址均可对敬老卡进行补审：

　　温馨提示：

　　公交IC卡各人工充值点营业时间：夏季08:30~17:30，冬季08:30~17:00；市民之家营业时间：周一至周六09:00~12:00，13:00~17:00，法定节假日休息。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
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