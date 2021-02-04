建议收藏！洛阳公交敬老卡年审办理详细地址

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：去年错过了公交敬老卡年审时间，洛阳哪里可以办理公交敬老卡年审业务？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：去年错过了公交敬老卡年审时间，洛阳哪里可以办理公交敬老卡年审业务？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：去年错过了公交敬老卡年审时间，洛阳哪里可以办理公交敬老卡年审业务？
洛阳市公交集团回复：年审敬老卡时需携带卡本人的身份证原件、敬老卡以及10元现金。以下地址均可对敬老卡进行补审：
温馨提示：
公交IC卡各人工充值点营业时间：夏季08:30~17:30，冬季08:30~17:00；市民之家营业时间：周一至周六09:00~12:00，13:00~17:00，法定节假日休息。
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