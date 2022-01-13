春季呼吸道疾病多发 这些中医药防治处方请收藏

春季是呼吸系统疾病的高发季节，为进一步做好中医药防治呼吸道传染病有关工作，充分发挥中医药在呼吸道传染病中的防治作用，保障人民群众健康，洛阳市卫健委组织中医药专家，结合我市地域气候特点，制定了春季呼吸道疾病的中医药防治处方，供广大市民参考使用。

春季是呼吸系统疾病的高发季节，为进一步做好中医药防治呼吸道传染病有关工作，充分发挥中医药在呼吸道传染病中的防治作用，保障人民群众健康，洛阳市卫健委组织中医药专家，结合我市地域气候特点，制定了春季呼吸道疾病的中医药防治处方，供广大市民参考使用。

一、普通感冒的中医辨证治疗

(一)风寒感冒(风寒束表证)

主要表现：恶寒重发热轻，无汗，头痛，肢节酸痛，打喷嚏，流清涕，咳嗽、痰稀白，舌苔薄白，脉浮紧。

治法：辛温解表散寒为主。

常用方：荆防败毒散。

常用中成药：感冒清热冲剂。

常用食疗方：

姜丝萝卜汤：生姜25g，萝ト50g。制法：生姜切丝，萝卜切片，共放锅中加水适量，煎煮10~15分钟，再加红糖。功效：祛风散寒解表。用法每日一次。

葱豉汤：葱白2根，豆豉10g。制法：用水500ml，入豆豉煮沸2-3分钟，之后加入葱白、调料出锅。功效：解表散寒。用法：趁热服用，服后盖被，取汗。

姜糖饮：生姜10g，红糖15g。制法：生姜切丝，以沸水冲泡，加盖约5分钟，再调入红糖。功效：疏散风寒，和胃健中。用法：每日1次，趁热顿服。服后盖被睡卧取汗。

以上药方可在中医师指导下使用。

(二)风热感冒(风热束表证)

主要表现：恶寒轻发热重，咳嗽，痰黄或黏，口干咽痛，鼻塞流黄涕，舌苔黄、舌边尖红，脉浮数。

治法：以辛凉解表为主。

常用方：银翘散。

常用中成药：金花清感颗粒、银翘解毒丸、桑菊感冒片、连花清瘟颗粒等。

常用食疗方：

桑叶枇杷粥：桑叶10g，枇杷叶15g，甘蔗100g，生茅根30g，薄荷6g，梗米60g。将上述药物洗净切碎，加水适量，煎煮取汁，入米煮至米花粥稠，趁热服。每日1剂，连服3日。桑叶、茅根、薄荷清热生津，枇杷叶肃肺止咳，甘蔗、鞭米生津益胃，适用于肺胃蕴热、外受风热的感冒患者。

银花薄荷饮：金银花20g，薄荷10g，鲜芦根60g。先将金银花、芦根加水500ml，煮15分钟，后下薄荷煮沸3分钟，滤出加适量白糖，温服，日服3-4次。

以上药方可在中医师指导下使用。

(三)普通感冒的预防

1.注意房间通风，少到人群密集的地方。

2.经常锻炼身体，增强御寒能力。

3.注意防寒保暖，避免受凉。

4.药物预防：中药玉屏风颗粒每次1袋，一日2次，连服1-3个月。