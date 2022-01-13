今天好天气短暂回归 明起新一轮雨水和降温天气要来了

今天晴天到多云，偏西风2级到3级，气温9℃～25℃。

初春时节，冷暖空气频繁“交锋”，让天气变幻莫测，往往前一天还是春风和煦，第二天就变成冷风飕飕。

昨天，洛阳气温有所回升，最高气温21℃，受雾天和降水影响，相对湿度较大，空气中弥漫着泥土和春花的独特芬芳。今天，好天气短暂回归，阳光明媚，十分温暖。不过，受冷空气和大风影响，从明天起，新一轮雨水和降温天气又要来了。

首先要警惕沙尘暴。昨天下午，中央气象台发布沙尘暴蓝色预警：受冷空气、大风影响，预计14日夜间至15日白天，新疆东部和南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃北部、宁夏北部、陕西中北部、山西、河北北部、北京北部、河南等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中内蒙古西部偏北地区局地有沙尘暴。

其次要注意大风降温。根据市气象局预报，受西南暖湿气流和地面冷空气共同影响，预计16日至18日，洛阳有一次明显大风降温降水天气过程，其中16日全市有小到中雨；16日到17日有4级左右东北风，最高气温较前期下降10℃到12℃，18日凌晨最低气温将降至4℃左右。

今天(周二)：晴天到多云，偏西风2级到3级，气温9℃～25℃。

明天(周三)：多云转阴天有小到中雨，东北风4级左右，气温11℃～20℃。

17日(周四)：多云到阴天，夜里转小雨，东北风4级左右，气温7℃～12℃。

18日(周五)：多云转晴天，气温4℃～14℃。

19日(周六)：多云到阴天，部分地区有小雨，东北风4级左右，气温5℃～9℃。

20日(周日)：多云到阴天，气温4℃～12℃。

21日(周一)：阴天，气温6℃～12℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）