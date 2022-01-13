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洛阳一企业成功承接世界顶级汽车品牌配套产品研发任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 08:44

企业生产的卡钳产品 洛报融媒记者 陈曦 摄

　　记者从洛阳古城机械有限公司获悉，该公司去年以来紧抓新能源汽车产业发展风口，加快研发转型升级，于近日成功承接世界顶级汽车品牌保时捷配套卡钳研发任务，未来有望为该知名品牌提供“洛阳配件”。

　　作为制动系统中的关键零件，卡钳是保障汽车安全不可或缺的重要部分。

　　去年以来，古城机械紧抓新能源汽车爆发式增长及汽车轻量化市场机遇，第一时间启动新能源汽车零部件生产项目建设。项目一期现已进入正式生产阶段，可年产轻量化新材料钳体、转向节等新能源汽车关键零部件3000余吨。

生产流程严密监控 洛报融媒记者 陈曦 摄

　　由于配备了多种智能化、数字化生产设备，通过创新研发，该项目制作的各类新型合金产品，与传统产品相比可减重30%左右，为汽车轻量化设计提供了重要助力。

　　古城机械此次承接研发的卡钳产品，主要用于保时捷新能源汽车，在各类设计参数上要求极高。“最终顺利承接保时捷的研发任务，标志着公司在新能源汽车零部件研发生产方面迈上新的高度，实现了相关项目的阶段性突破。”古城机械副总经理丁元刚自豪地说。

　　据不完全统计，除保时捷外，古城机械的客户名单已增加比亚迪、领克、理想等知名新能源汽车厂商。目前，该公司多条生产线全部实现满负荷运行，项目二期也在加紧推进。整体项目达产后，可实现年营业收入约1.1亿元。下一步，该公司将继续立足风口，依托新能源汽车零部件生产项目加速建设智能化平台，进一步打造数字化智能工厂，为我市建设中西部地区重要的新能源汽车产业基地注入强劲动能。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 特约通讯员 苟华云)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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