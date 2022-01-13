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让三百六十行 行行人才辈出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.03.15 08:36

　　从代表委员热议，到政府工作报告近30次提及，今年全国两会，“就业”再成热词。其中，聚焦落实落细稳就业举措，政府工作报告明确提出“继续开展大规模职业技能培训”“使用1000亿元失业保险基金支持稳岗和培训”，发出“让三百六十行行行人才辈出”的号召，一时间引起很多人的共鸣。

　　共鸣，既是因为这样的部署与无数“你我他”息息相关，也是因为看到国家为了让更多人凭技能立身，始终在以真金白银投入。的确，就业是最大的民生，技能是就业的根本。于国家、地方而言，是否拥有一支高素质技能型劳动者大军，关乎经济特别是产业发展质量；于个体来说，拥有一技之长，就有了走遍天下都不怕的本事，就有了一辈子都打不破的铁饭碗。

　　更要看到，随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，无论制造业还是服务业，都在快步迈向中高端水平，如果不把劳动者的技能提上去，就业供需错配的结构性矛盾就难以消除。随着人口增速放缓和老龄化程度加深，包括洛阳在内的很多城市都面临人口“含青量”走低、人口红利减弱的困境，也都亟须以提升人口素质为切入口，换来人才红利的加速释放。

　　正是基于这样的形势变化，去年以来，我市紧跟省里部署，纵深推进“人人持证、技能洛阳”建设，并为此立下了到2025年完成150万人次职业技能培训、105万人取得技能证书、在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变等一系列目标。从专职主妇到高级茶艺师，39岁的市民王爱玲于培训中找到人生新方向；从乡下种地到城市淘金，“育婴员”“催乳师”“保育员”三证在手的51岁栾川人卢新玉，如今再也不用为生计发愁……一技傍身、一证在手，一条致富成才路正在越来越多洛阳人的脚下铺就。

　　忆往昔，“一五”时期的洛阳之所以创下无数工业奇迹，正在于“八方英才会洛阳”的技能助力。今天，我们要全力以赴开创洛阳产业发展的新春天，以全民技能提升“让三百六十行行行人才辈出”更是必由之路。(张庆旭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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