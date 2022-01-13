两名不法分子接连盗窃货车部件双双落网

近日，市公安局伊滨经开分局经过缜密侦查，侦破一宗发生在伊滨区、洛龙区、偃师区、伊川县的多起大货车三元催化器被盗系列案件。

近日，市公安局伊滨经开分局经过缜密侦查，侦破一宗发生在伊滨区、洛龙区、偃师区、伊川县的多起大货车三元催化器被盗系列案件。

2021年12月17日，市公安局伊滨经开分局接到报警，一名货车司机发现他货车上的三元催化器被盗。随后，伊滨区、洛龙区、偃师区、伊川县等地接连发生多起货车三元催化器被盗案件。

三元催化器是安装在汽车排气系统中重要的净化装置，由于它内含稀有金属，因此具有较高的经济价值。在这一系列案件中，被盗的8个三元催化器案值20余万元。

案件发生后，市公安局伊滨经开分局组成专案组，民警通过案发地点的监控视频追踪，很快锁定犯罪嫌疑人是有多次盗窃前科的吉某，此人还是宜阳警方网上追逃人员，平常居无定所，经常更换作案车辆，使用的电话、微信等，均不是用自己的身份信息注册的。

专案组决定双管齐下，一方面组织民警进行摸排走访，调查与吉某关系密切的人员，另一方面对他的车辆轨迹进行整理，继续进行视频追踪。

很快，民警走访得知，吉某经常驾驶的一辆轿车不是他本人的，车主和吉某联系紧密，在李村镇一家加工厂工作。同时，视频追踪的民警发现，吉某的车辆轨迹也经常出现在该加工厂周边。民警决定在加工厂附近蹲点守候。

今年2月28日，吉某果然又出现在这家加工厂，民警将人抓获。次日，又将吉某的同伙石某抓获。经审讯，吉某、石某对盗窃大货车三元催化器的犯罪行为供认不讳。

民警说，吉某在作案时，并不是每次都能顺利得手，当他发现大货车停在监控摄像头附近，或见大货车的三元催化器经钢筋焊接固定过，就更换作案目标。对于司机朋友而言，这两种方式都能起到一定的防盗作用。

目前，该案正在进一步办理。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郗萌）