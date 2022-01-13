老人徒步20多里向民警送了一箱土鸡蛋表达谢意

日前，看着箱子里的土鸡蛋，栾川县公安局三川派出所民警王坤很感动，这箱土鸡蛋是一位老人徒步20多里送来的，用最淳朴的方式表达对他及其同事帮忙“追回”1.7万元存款的感谢。

老人给民警送土鸡蛋

日前，看着箱子里的土鸡蛋，栾川县公安局三川派出所民警王坤很感动，这箱土鸡蛋是一位老人徒步20多里送来的，用最淳朴的方式表达对他及其同事帮忙“追回”1.7万元存款的感谢。

时间回到1月29日下午1点多，王坤和同事马天臣在单位值班，一位老人推门而入，情绪激动地说钱被盗了，请求警察立案调查，他说着就大哭起来。“大爷，不要慌，您慢慢说。”俩人招呼老人坐下后询问情况。老人叫李要，今年69岁，是三川镇火神庙村人。老人说，他的存折外面裹着一层塑料纸和一层布，压在了家中箱底，当日翻箱倒柜没有找到，怀疑存折连同里面的1.7万元存款被盗。

火神庙村地处深山，距离三川镇较远，老人靠养牛猪鸡鸭等生活，没有其他收入来源，1.7万元存款对老人来说无疑是一笔巨款。见老人如此着急，王坤和马天臣忙说：“一定帮您查个水落石出！”

俩人开车载着老人直奔附近的银行，经银行柜员查询核实，老人账户里的钱分文未少，存折或许是不慎丢失，被盗的可能性不大。不过，这一结果并未消除老人的疑虑，他的情绪依然激动。“对老人来说，只有将钱拿在手里才心安。”马天臣说，他们带老人返回其家中，取了身份证和证明材料，帮老人补办了银行卡，前后忙活了3个小时。

当老人现场取出几百块钱，他的眼眶湿润了，嘴里不停地说“钱还在，钱还在”。老人缓过神儿，将钱塞给王坤和马天臣表达谢意，被他们婉拒。随后，他们把老人送回家。

本月3日早上，王坤和马天臣到单位上班，老人提着一个纸箱在门口站着，纸箱里装的是10斤土鸡蛋，是老人徒步20多里从家里带来送给他们的。原来，老人曾多次来找他们，他们不是出警就是调休，一直没碰上面，当日老人提着一箱土鸡蛋出门，又过来找他们。

“您的好意心领了，鸡蛋我们不能要。”王坤和马天臣几番劝说无果，考虑到老人路途较远，为完成他的心愿，他们只好收下鸡蛋，送到单位食堂。第二天，他们到老人家里慰问，留下100元鸡蛋钱，并叮嘱老人保重身体，有困难随时联系。

王坤说，这是一起很普通的群众求助，老人却用淳朴的方式感谢，他们被老人的淳朴、善良打动。今后他们仍将视服务好群众为己任，用实际行动把事情办到老百姓心坎上。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍/文 通讯员 陈喜民/图）