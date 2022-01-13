孟津区以“三变”改革为“总抓手” 蹚出乡村振兴之路

孟津区全面贯彻市委乡村振兴“151”工作部署，以土地流转为突破口，以“三变”改革为“总抓手”，蹚出了一条乡村振兴之路。

孟津区全面贯彻市委乡村振兴“151”工作部署，以土地流转为突破口，以“三变”改革为“总抓手”，蹚出了一条乡村振兴之路。

“一地”生“四金”

春回大地万物新。3月11日，孟津区小浪底镇明达村，暖阳倾洒，空气中弥漫着花香与果香。三五成群的游客在村里大棚内采摘，欢声笑语不绝于耳。

明达村位于小浪底专用线东，共有6个村民小组，耕地面积2530亩。近年来，明达村整合村内闲置土地，发展特色种植，并结合人居环境整治，全力建设“文明明达、美丽明达、宜居明达、富裕明达”，走出了一条鲜明的乡村振兴之路。

“今年草莓是大年，每天都有几十人来采摘，摘的速度超过长的速度，真提气！”明达村党支部书记杨瑞安喜气洋洋。

看着现在的红火场景，谁能想到草莓大棚当年差点“难产”。“山沟沟里，种了草莓卖给谁？”“建个大棚那么贵，钱从哪里来？”质疑声如一盆盆冷水泼向杨瑞安，但他据理力争：“搞生态采摘，会有游客上门；建棚钱，我来想办法。”杨瑞安拍着胸脯保证。

乡村振兴全面推进以来，明达村“两委”抓住成为市级集体经济试点村的契机，围绕“党建+产业+合作社”的发展思路，通过整合洛阳市扶持集体经济项目资金140万元、脱贫引导资金20万元、自筹资金20万元，共筹集180万元建设了25座草莓大棚。“硬件”有了，杨瑞安又软磨硬泡配齐了草莓种植技术能手这个“软件”。之后，明达草莓意料之中走红了。

第一年罢园时，销售额达到了40万元。在事实面前，村民热情高涨，主动要求到草莓园务工，还有人要求入股。就这样，草莓园越干越红火，去年收益达到了100万元。

明达村由此“一地”生“四金”：通过土地流转村民每年每亩地可获得“租金”1200元，在大棚务工的村民每人每天可获得“薪金”60元，以扶贫资金入股的脱贫户每户每年可获得“入股收益金”1150元，村股份经济合作社成员每人每年可获得“股份分红金”100元。村民们充分体会到了发展集体经济的好处。

富了口袋后，全体村民荣誉感增强，积极扮靓村庄。明达村先后完成农户改厨、改厕、改浴“三改”300余户，敷设污水管网6800米，建成小型污水处理站1个，还雷打不动在每周五开展清洁家园活动，坚持米长制、路长制、专人保洁制、垃圾分类常态长效，使村子净美亮。