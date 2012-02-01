洛阳市民族宗教事务局党组成员、副局长邵乐毅接受审查调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市民族宗教事务局党组成员、副局长邵乐毅(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
据洛阳市纪委监委消息：洛阳市民族宗教事务局党组成员、副局长邵乐毅(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
据洛阳市纪委监委消息：洛阳市民族宗教事务局党组成员、副局长邵乐毅(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
邵乐毅简历
邵乐毅，男，汉族，1968年10月出生，河南新安人，1991年8月参加工作，1996年8月加入中国共产党，研究生学历。
1991.08—2012.02历任新安县政府办秘书、副主任，城关镇副镇长、党委副书记、镇长，仓头乡党委书记、人大主席，磁涧镇党委书记、人大主席；
2012.02—2016.07新安县副县长；
2016.07—2018.12洛阳市涧西区委常委、统战部部长；
2018.12—2019.02伊川县委常委、政法委书记；
2019.02—2020.12伊川县委常委、副县长；
2020.12—洛阳市民族宗教事务局党组成员、副局长。
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