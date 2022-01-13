牢牢把握青年优先发展理念 推动中长期青年发展规划落地落细落实

近日，团中央中长期青年发展规划试点工作调研组来洛，调研中长期青年发展规划实施工作。

近日，团中央中长期青年发展规划试点工作调研组来洛，调研中长期青年发展规划实施工作。

在洛期间，调研组实地走访洛龙区炎黄科技园青年创业之家、洛龙区定鼎门社区、老城区洛邑古城和新安县职教中心、文旅数字中心、青春会客厅等地，并召开座谈会听取省、市、县团委相关负责人，市青年工作联席会议成员单位和高校、企业、青年社会组织代表工作汇报、意见建议。我市始终高度重视青年发展工作，尤其是去年下半年以来，加快建设青年友好型城市，着力提升城市功能品质与青年的契合度，完善支持青年就业创业的政策体系，已建设青年人才公寓1万套，投用21个青年驿站，吸引更多青年与洛阳一起成长、共赢未来，持续推动中长期青年发展规划走实走深。对此，调研组给予充分肯定。

调研组指出，实施中长期青年发展规划，是贯彻落实习近平总书记关于青年工作重要论述的重大举措，是贯彻落实青年优先发展理念的重要要求，是将青年力量更好更强发挥到城市建设工作中的有力抓手。要进一步提高政治站位，突出思想引领，强化责任担当，牢牢把握青年优先发展理念，更多关注青年的特点、青年的需求、青年的体验，在促进青年就业创业、夯实青年成才根基、支持青年学生成长发展等方面再出实招，推动中长期青年发展规划在基层落地落细落实。

共青团河南省委副书记王砧林等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂)