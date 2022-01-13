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洛阳老人63岁王文平：健身让我每天快乐而充实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 08:39

　　开栏语

　　全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。在我们身边，有不少常年坚持锻炼的中老年人。通过健身运动，他们收获了健康，开阔了胸襟，养成了豁达乐观、积极向上的良好心态。即日起，洛阳网开设《快乐健身精彩人生》栏目，为您讲述洛阳中老年人的健身故事、健身心得和小窍门，为您呈现他们不一样的精彩人生。每天坚持健步走、游泳，还喜好攀岩、滑雪等运动。

王文平做攀岩运动

　　早晨5点，天刚蒙蒙亮，63岁的涧西区居民王文平就起床了。换上一双轻便的软底运动鞋，他悄声下楼，开始每天7公里的健步走。

　　王文平自小酷爱运动，学生时代就喜欢乒乓球、篮球和足球。军校毕业后，他在涧西区一家医院工作。

　　“一辈子喜欢玩儿，退休后有了更多的时间。健身是相伴终生的良师益友，让我每天快乐而充实。”面对记者，他笑着说。

　　健步走看起来稀松平常，里面的学问却不少。“每天坚持健步走，不仅能够愉悦身心，还能促进健康，远离疾病。”王文平说，中老年人健步走要注意锻炼的时长，每天锻炼时间不要超过90分钟，时速最好不超过5公里，可选择在我市的游园步道、公园绿地等环境优美、路面平整舒适的场所。

　　“除非遇上恶劣天气，我每天都会坚持锻炼，4年下来，已经走了6000多公里。”王文平说。

　　早晨结束健步走之后，王文平又来到涧西区一家游泳馆。“一年四季游泳，这个习惯已经坚持了35年。”王文平说，这么多年他很少感冒，去年体检，各项身体指标良好，医生说他的身体年龄就像30岁的棒小伙。

　　下午3点半，午睡过后，王文平出现在涧西区珠江路上的一家攀岩馆，开始他最喜欢的攀岩运动。

　　在厚厚的海绵垫上，他一身短打扮，露出结实的肌肉，依次弓步压腿、盘腿拉伸……半个多小时的热身运动后，他踩着一块块镶嵌在墙壁里的攀岩石，像一只大壁虎，麻利地向上攀登。

　　“老王是我们的偶像，他的网名——‘野骆驼’，响彻洛阳户外圈。”提起王文平，同为攀岩爱好者的网友“毛裤”，一脸钦佩之情。

　　王文平说，早年，他曾三次进藏，完成拉萨到阿里的穿越之旅；也曾骑自行车前往深圳，饱览祖国的大好河山；还前往辽宁葫芦岛、江西庐山等地攀登冰瀑；参加滑雪、漂流、滑翔、垂直速降等极限项目比赛，更是不胜枚举。

　　多年的运动给了王文平健康的体魄，也塑造了他开朗豁达的性格。他说，保持健康的秘诀有两个：一方面要科学饮食和作息，食物尽量清淡卫生，五谷杂粮都要吃，不要偏食，同时要规律作息，不要熬夜；另一方面要科学合理健身，可选择一两项自己喜爱的运动，循序渐进，持之以恒，这样一来，能开阔胸襟，磨炼意志，排解负面情绪。此外，经常锻炼，能增强身体协调能力，可以有效延缓衰老。

　　敬爱的读者，如果您身边有中老年人的健身故事，请与本报记者联系，让更多人分享健身的快乐。栏目常驻记者孟山，电话：18537995235。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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