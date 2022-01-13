惠民“沉下去” 暖心又亮眼

价格最低每天1元，有氧无氧、乒乓操舞等功能多样，市体育部门在前期建成3个的基础上今年再建60个社区健身中心；占地1380平方米，设置多个培训课堂，洛龙区联手洛阳职业技术学院成立全市首个社区教育培训学院，邀请高校教师对居民免费开展技能培训……最近，我市“公共服务进社区”喜讯频传，获赞“暖心又亮眼”。

价格最低每天1元，有氧无氧、乒乓操舞等功能多样，市体育部门在前期建成3个的基础上今年再建60个社区健身中心；占地1380平方米，设置多个培训课堂，洛龙区联手洛阳职业技术学院成立全市首个社区教育培训学院，邀请高校教师对居民免费开展技能培训……最近，我市“公共服务进社区”喜讯频传，获赞“暖心又亮眼”。

无论是社区健身房，还是社区培训班，不仅回应了群众或“体验花样健身”或“拥有一技之长”的期盼，更有“建在家门口”“低价或免费”的方便与划算。服务群众没有最好只有更好，贴近百姓没有最近只有更近。当我们在推进健身、就业等更多公共服务社区化上，不但追求构建“15分钟便民服务圈”，更追求“10分钟”甚至“5分钟”服务圈；不但打通“最后一公里”，更致力打通“最后一百米”；不但注重“全覆盖”，更凸显“公益性”，让群众走更少的路、花更少的钱、享更优的服务时，群众的心就会离我们更近、对我们更亲。

事实上，从花开社区的健身房、培训班到社区体育公园，它们的“竞相绽放”，何尝不是为民服务“沉下去”的体现。“服务下沉”更惠民，“距离下沉”更便民，“价格下沉”更亲民，一件件民生实事因此变得更加“有形、有感、有效”，带给群众的获得感也更加真切、实在。(洛平)