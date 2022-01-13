收到涉疫区快件应及时核实、报备

近期，我市有市民收到从余杭中转场发来的顺丰快件，存在较大输入风险。昨日，市疾控中心发布重要提醒。

近期，我市有市民收到从余杭中转场发来的顺丰快件，存在较大输入风险。昨日，市疾控中心发布重要提醒。

昨日，记者从市疾控中心了解到，11日上午，涧西区一市民收到余杭中转场发来的快件时，还收到杭州市疫情防控指挥部发来的快件涉疫提醒，该市民立即向所在社区报备。市疾控中心消毒与媒介生物控制所所长赵进奎介绍，他们立即同相关部门上门为该市民进行核酸采样，对快件外包装及该市民家进行外环境采样、消杀，经检测，结果均为阴性。

“目前，顺丰速运洛阳地区1978名工作人员已经完成3天2检，结果均为阴性，相关场所也经过2次专业消杀。”市邮政管理局相关负责人介绍，据顺丰速运洛阳分拨中心统计，1日至9日，洛阳共派发来自余杭中转场的顺丰快件2399个。目前，相关单位正在核实信息并联系收件人。

市民如何查询自己收到的快件有无经过余杭中转场？赵进奎介绍，收件人可及时联系顺丰速运客服人员核实，或在“顺丰速运+”小程序上通过“在线客服”“疫情汇总”查询。

昨日，市疾控中心发布提醒。

1.境外疫情高发期间，尽量少购买境外商品。收境外快件时，要规范戴口罩和一次性手套。

2.尽可能在固定地点取件，采取无接触取件方式；如需当面签收，应与快递员保持1米以上距离。

3.拆件尽量在户外进行。尽量不将外包装拿回家，对其按生活垃圾处理；如确需拿回家，可用含氯消毒剂或75%酒精全面消毒。如条件允许，可把快件消毒后在阳台等通风处放几天再取出。

4.处理完快件及时摘下手套、更换口罩，认真进行手消毒。

5.在接触快件后，如14天内出现新冠肺炎相关症状，应及时就医并及时向社区报备。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张松江）