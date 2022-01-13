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整治私搭乱建，没有讨价还价
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.03.15 08:27

　　圈占公共用地和消防通道为自己建洗车房，拆！侵占公共绿地给自家建玻璃阳光房、铁皮房，拆！挤占公摊面积私搭乱建，拆！各城市区最近硬起手腕整治商品房小区私搭乱建，对各种违建现象说“不”，产生了有效震慑，部分业主在规定期限内拆除了违建物。

　　私搭乱建，往往是因一己之利违规建设。城市商品房小区居住环境品质较高，私搭乱建侵占小区公共空间，破坏了公共环境秩序，影响了居住环境品质，给小区安全带来隐患，同时侵害了其他居民的合法权益，既有违公共道德，又违犯土地管理法、城市规划法等相关法规。况且私搭乱建易造成“破窗效应”。如果底层住户扩一扩阳台，圈出个小院子，顶层住户抢占楼顶，弄出个阳光房，不及时加以处置，就会很快引起其他居民的效仿，形成蔓延之势。

　　私搭乱建不只是违背公德问题，更是违规违法问题。个别业主总是喜欢占“公家”的便宜，把个人利益置于公共利益之上，认为规章制度和法律法规是用来管别人的，跟自己没有关系，我行我素，置若罔闻。由于违建成本低、收益高，不少人其实是明知故犯。这次私搭乱建专项整治行动，限期整改拆除，一视同仁，不讨价还价，传递出一个强烈的信号，绝不容忍漠视规则、罔顾法律的行为，唯其如此，城市管理才不会陷入无序混乱的状态。

　　没有规矩，不成方圆。把规则和法律挺在前面，违规必究、举报必查，发现一起整改一起，让违建者不得利，让无违建的老实人不吃亏，才有望从根上解决好私搭乱建这个“老大难”问题。期待更多的措施“硬起来”，更多双眼睛“亮起来”，加强小区治理和社会监督，加大整治拆除力度，形成人人守法守规、邻里相互监督的氛围，让私搭乱建无法容身、无处可逃，还市民一个清清爽爽的家园。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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