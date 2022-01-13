洛阳市民热议“电三电四”整治

目前，我市针对城市区电动三轮车、低速电动四轮车的综合整治正在持续推进。对此，市民们有何看法？

目前，我市针对城市区电动三轮车、低速电动四轮车的综合整治正在持续推进。对此，市民们有何看法？

家住洛龙区的市民常先生说：“近年来，非标电动三轮车、低速电动四轮车对交通的负面影响日益加剧，也影响了我市的城市形象。我市开展城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治，是为了优化道路交通环境，保护大家的生命财产安全。我对城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治非常支持。”

常先生认为，我市对城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治会是一个长期的过程，需要有关部门持续推动。“我认为，目前最重要的工作，是加大力度整治电动三轮车、低速电动四轮车的交通违法行为，提升大家的交通安全意识和法律意识。”常先生说。

市政协委员、民进洛阳市委会经济委员会副主任顾三斗说：“在我市的交通事故中，涉及电动三轮车、低速电动四轮车的，占有很大比重。这些车不受法律约束，交通违法现象严重，是造成事故的重要原因。因此，对电动三轮车、低速电动四轮车的整治很有必要。”

顾三斗认为，在城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治中，应加大宣传力度，向市民普及相关的法律法规，并鼓励大家采取合法的出行方式，安全文明出行。

市公安局交警支队特邀廉政监督员王天杰说，我市开展城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治，对提升洛阳形象、打造文明有序的城市交通环境有重要作用。

“我认为，要从生产厂家抓起，开展源头治理，规范这些车的生产、销售行为。同时，加大宣传力度，让大家真正认识到这些车的隐患，以及加装遮阳篷、飞线充电和其他交通违法行为的危害，促使这些车逐渐被社会淘汰。”王天杰说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 田贝贝）