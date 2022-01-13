洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

太平公主宅院又双叒叕有新发现！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.14 22:16
踏步与丹陛

　　14日，记者从中国社会科学院考古研究所洛阳唐城考古队获悉，隋唐洛阳城正平坊遗址近日发现一较为完整的莲花纹方砖，以及配套的石台阶遗存，据判断其应是太平公主宅院内三大殿建筑中间一座大殿的丹陛(台阶中间带有纹样的石块)与踏步(台阶)。

　　记者在现场看到，踏步仅存底部一级，上层已遭到破坏。丹陛位于两段台阶中间，应当由多块莲花方砖组成，现仅存一块。这块莲花方砖保存较为完整，方砖中心有清晰的莲花纹样，周围圆乳突环绕，整体图案华美考究。

莲花方砖

　　市文物考古研究院高级技师张如意介绍，这块莲花纹方砖是目前正平坊遗址发现的保存状况最好的一块，此前在隋唐长安城与隋唐洛阳城宫城的考古发掘中也发现有此类遗物，但多是铺设在地面上的花纹砖，其功能应当是作装饰并起到一定的防滑作用。此次发现的莲花纹方砖，不仅保存状况良好，且在原址未经移位，根据其所处的位置判断，这块莲花方砖是作为台阶中间的丹陛使用的，具有一定礼仪功能。“比如紫禁城太和殿前台阶中间刻有龙纹的丹陛，都是一种身份的象征。”张如意说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又...
    隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
        日前，洛阳隋唐里坊文化数字展示馆开馆。该展示馆周边公园、展馆众多，不妨抽出时间到这里品味古韵，赏景休闲。
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
  • ·刘秀的传说：流传千年，离奇生动
  • ·义勇街：徜徉老街老巷 找寻城市记忆
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳多家景区免门票活动取消
  • 2022年夏秋航季，洛阳机场计划加密多...
  • 洛阳发布城市提质“351”工程行动计划
  • 本月底前，洛阳这些商户必须安装可燃...
  • 美！“铁筷子花”开了，快来一睹芳容...
  • 洛阳发现2399件余杭中转场快递 市疾控...
  • 春季呼吸道疾病多发 这些中医药防治处...
  • 疫情防控不可大意！这份最新来（返）...
  • 提醒！应天门3D投影秀暂停播放
  • @洛阳人，即将停暖请注意关阀 如遇跑...
    		•
    百姓呼声
    顾龙路维修加固工期一拖再拖，何时能通车
    洛龙区公办幼儿园什么时候能开展延时服务
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    花季洛浦

    五龙沟里看花人

    春天来杏花开

    勇成摄影 雾里看花
    /冰清玉洁玉兰花
    /七律 樱花赞
    /最美人生读书时
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605