太平公主宅院又双叒叕有新发现！

14日，记者从中国社会科学院考古研究所洛阳唐城考古队获悉，隋唐洛阳城正平坊遗址近日发现一较为完整的莲花纹方砖，以及配套的石台阶遗存，据判断其应是太平公主宅院内三大殿建筑中间一座大殿的丹陛(台阶中间带有纹样的石块)与踏步(台阶)。

踏步与丹陛

14日，记者从中国社会科学院考古研究所洛阳唐城考古队获悉，隋唐洛阳城正平坊遗址近日发现一较为完整的莲花纹方砖，以及配套的石台阶遗存，据判断其应是太平公主宅院内三大殿建筑中间一座大殿的丹陛(台阶中间带有纹样的石块)与踏步(台阶)。

记者在现场看到，踏步仅存底部一级，上层已遭到破坏。丹陛位于两段台阶中间，应当由多块莲花方砖组成，现仅存一块。这块莲花方砖保存较为完整，方砖中心有清晰的莲花纹样，周围圆乳突环绕，整体图案华美考究。

莲花方砖

市文物考古研究院高级技师张如意介绍，这块莲花纹方砖是目前正平坊遗址发现的保存状况最好的一块，此前在隋唐长安城与隋唐洛阳城宫城的考古发掘中也发现有此类遗物，但多是铺设在地面上的花纹砖，其功能应当是作装饰并起到一定的防滑作用。此次发现的莲花纹方砖，不仅保存状况良好，且在原址未经移位，根据其所处的位置判断，这块莲花方砖是作为台阶中间的丹陛使用的，具有一定礼仪功能。“比如紫禁城太和殿前台阶中间刻有龙纹的丹陛，都是一种身份的象征。”张如意说。