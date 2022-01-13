正平坊遗址入选2021年度“河南省五大考古新发现”

刚刚，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，今日举办的“2021河南考古新发现论坛”揭晓2021年度“河南省五大考古新发现”，洛阳市隋唐洛阳城正平坊遗址考古发掘项目入选。

正平坊遗迹分布图(上为北)

刚刚，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，今日举办的“2021河南考古新发现论坛”揭晓2021年度“河南省五大考古新发现”，洛阳市隋唐洛阳城正平坊遗址考古发掘项目入选。

本次论坛由河南省文物局指导，河南省文物考古学会、《华夏考古》杂志主办，经过各项目负责人汇报，由专家无记名投票，在10个汇报项目中，最终推选“南阳黄山遗址”“郑州大河村遗址”“安阳陶家营遗址”“南阳夏庄墓地”“隋唐洛阳城正平坊遗址”五个考古发掘项目为2021年度“河南省五大考古新发现”。