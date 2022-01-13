伊滨区孙窑社区美丽乡村建设成效显 村中老人赞不停

14日早晨，天刚蒙蒙亮，伊滨区寇店镇孙窑社区居民孙龙标就起床了。吃完早饭，他手持扫帚，把家门口附近道路上杂物清扫干净后，照例来到村中散步。

14日早晨，天刚蒙蒙亮，伊滨区寇店镇孙窑社区居民孙龙标就起床了。吃完早饭，他手持扫帚，把家门口附近道路上杂物清扫干净后，照例来到村中散步。

孙龙标今年72岁，自2010年从学校退休后就回到村中居住。由于腿脚不便，他习惯在村中走一走，再到游园里歇歇脚。“村里修建了三个小游园，走到哪里都有能坐的地方，这可太方便了！”孙龙标说。

不一会，游园内聚集了不少闲聊的老人。说起村中这两年的变化，大家打开了话匣子。“村里老人喜欢一起聊天，你猜我们聊啥？聊的都是现在的好日子。”孙龙标说。

就拿这路口的小游园来说，以前这里是一片空闲地，长期无人管理，杂草丛生、又乱又脏。去年，村中对其进行改造，把这片空闲地利用起来，说要建成小游园。没过多久，游园建好了，里面有亭、有凳，旁边种了树，还铺了草坪。“路灯明哩很，晚上一点都不黑。”孙龙标说。

说完游园，老人们又夸村中“旱改厕”工作。一开始大家都不同意，好好的厕所都能用，花那钱、废那功夫干啥？用上马桶才知道，这才是真的对老人好。孙龙标解释，很多老人行动不便，用旱厕蹲、下起来不方便，用马桶舒适方便还卫生。

在孙窑社区漫步，只见街道全部铺上柏油，5米多宽的主干道显得宽敞明亮，人行道铺了彩砖、路边新装了路灯，还新栽种绿植、草皮。趁着春季绿化的大好时机，村中正组织开展街道绿化工作，挖掘机轰鸣声响个不停……

近年，孙窑社区把人居环境整治、美丽乡村建设和完善基础设施建设、提升村容村貌作为村中大事来抓。该社区实施了养老服务站提升、雨污水管网改造、小游园和党史文化长廊建设等项目，推动了社区旧貌换新颜，打造了环境优美、和谐有序的生活环境，提升了居民幸福指数。

“现在真是赶上了好时候，我们老年人得紧紧抓住幸福的尾巴，不敢松啊！”孙龙标笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 高晨奇 文/图）