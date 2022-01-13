洛阳出土尺寸最大三彩俑将与观众见面

隋唐大运河文化博物馆开馆在即，除了场馆建设，布展也是一项重要工作，一些展品因为“身体”原因，在进入展厅前，还需要“住院治疗”。14日，记者前往“文物医院”——洛阳市文物考古研究院文物保护修复中心，了解相关展品的“康复”情况。

隋唐大运河文化博物馆开馆在即，除了场馆建设，布展也是一项重要工作，一些展品因为“身体”原因，在进入展厅前，还需要“住院治疗”。14日，记者前往“文物医院”——洛阳市文物考古研究院文物保护修复中心，了解相关展品的“康复”情况。

老城区周公路上一栋不起眼的五层小楼，就是低调的“文物医院”，这里设置了种类丰富的“科室”，分别为陶瓷、书画、青铜器、古建等各类文物“病号”提供“医疗”服务。

在一间修复室内，记者看到文物修复师正在为一件唐代三彩镇墓兽做接臂“手术”，器身有明显的拼接痕迹。

“这件文物出土时就不完整，镇墓兽的身体碎裂、手臂缺失，两个修复师花了十几天，才让这件文物的造型基本恢复完整。接下来还要经过上色、做釉等程序，才能让它恢复原貌。”文物保护修复中心器物组组长方盾说。

在另一件修复室内，一件器型高大的三彩踩鬼天王俑吸引了记者的注意。这件天王俑通体着白、黄、绿釉，天王形似胡人，头顶金翅鸟，怒目圆睁，脚下踩着一只面目狰狞的小鬼。

方盾介绍，这件踩鬼天王俑总高约1.2米，宽约40厘米，是截至目前洛阳出土尺寸最大的三彩俑，目前已确定将在隋唐大运河文化博物馆展出。这件器物原本碎裂成了数百片，与一堆三彩侍女俑、镇墓兽、文官俑碎片混杂在一起，文物修复师根据花纹、颜色、形状等进行分类，挑选出200多块碎片，一块块拼接起来进行修复。目前，这件文物已经达到“出院”条件。

文物保护修复中心主任陈谊介绍，春节过后，该中心对隋唐大运河文化博物馆开馆所需一批172件(套)馆藏三彩及陶瓷器开展了集中修复工作。这对于文物修复师来说是一项艰巨的任务，全体修复人员主动放弃节假日，为隋唐大运河文化博物馆4月中旬顺利开馆及第四届世界古都论坛顺利举办贡献力量。

目前，隋唐大运河文化博物馆正在加紧建设中，预计4月中旬与观众见面。该馆相关负责人透露，开馆后上展的文物数量将达到上千件，其中一些文物一直藏于库房，从未公开展示过。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图/视频）